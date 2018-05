Hans was goed op weg met zijn recordpoging, tot kapotte trein het feestje verpest

Hans Jansen begon dinsdag aan zijn minutieus voorbereidde recordpoging. Het doel? Hij wilde op één dag op alle stationspiano’s in Nederland spelen. Het beloofde op voorhand al een zware onderneming te worden, maar Hans was goed op weg… totdat een trein roet in het eten gooide.

Om 05.00 uur startte de recordpoging van de Nederlander in het station van Maastricht. Vervolgens zou zijn reis per trein noordwaarts gaan om zo op één dag op alle zestien stationspiano’s te spelen. Om de poging te laten slagen, had de pianist uit Zwolle een strak schema opgesteld, meldt de NOS.

Samen met de uitgerukte pers trok Hans van station naar station, waar hij verzoeknummers en het nummer ‘Scare away the dark’ van Passenger speelde. Twaalf stations ging het goed, maar toen sloeg het noodlot toe. Om 18.45 uur stond hij nog altijd in Hengelo, terwijl hij al lang en breed op het krukje in het station van Enschede had moeten zitten. Dat kwam doordat de trein waar Hans in zat panne kreeg.

Supertrots

Alsnog naar Enschede gaan om achter de piano te kruipen was geen optie, zegt Hans tegen RTV Oost. “Dat zou betekenen dat ik niet op tijd zou zijn voor Zwolle en Leeuwarden, de twee laatste stations.” En dus staakte hij de recordpoging. De pianist bracht wel nog een bezoek aan Zwolle een Leeuwarden.

Hoewel de recordpoging mislukte, leverde de ervaring evengoed een geweldige dag op, stelt Hans. “We wisten dat het schema krap was, toch ben ik supertrots.”