Neymar op tijd klaar voor het WK, maar hij krijgt sneer van ex-trainer: “Hij moet het overal voor het zeggen hebben”

Unai Emery werd woensdag aangesteld als nieuwe trainer van Arsenal. Hij haalde in een interview met The Daily Mirror uit naar Neymar, de sterspeler van zijn ex-club Paris Saint-Germain. De Braziliaan zou teveel macht hebben in de kleedkamer van de Parijzenaars, iets waar Emery niet mee omkon. Neymar zelf geraakt stilaan terug fit na maandenlang blessureleed. Hij trainde dinsdag voor het eerst bij Brazilië.

De 46-jarige Emery begint volgend jaar in het Emirated Stadium aan een nieuw hoofdstuk. Toch lijkt hij nog met wrok te zitten ten opzichte van zijn vorige werkgever. Vooral de 26-jarige Neymar heeft geen goede punten gescoord bij de Spanjaard. “Ik vind dat Neymar de grote baas is bij PSG en zo niet, dan is hij het zeker aan het worden”, opende Emery.

“Ik voel als coach heel goed aan wanneer ik het hart ben van mijn spelersgroep en wanneer niet. Je moet immers goed weten welke rol je hebt bij een club en welke rol de rest van de groep je geeft. Dat zijn twee verschillende zaken”, stelde Emery.

“Bij City is Guardiola duidelijk baas”

“Neymar wil natuurlijk een leider zijn bij PSG. Dat begrijp ik ook wel. Hij is op weg om de beste speler ter wereld te worden. Hij mag echter niet vergeten dat de coaches er zijn om hem beter te maken”, vervolgt de Bask. “Bij Manchester City spelen ook allemaal topspelers, maar je mag er zeker van zijn dat Guardiola de baas is. Neymar leeft nog teveel met de gedachte dat hij het overal voor het zeggen moet hebben.”

Emery had in zijn periode bij PSG veel discussies met Neymar. “Sommigen daarvan draaiden op niets uit, anderen waren dan weer productief. Ik herinner me toen we een keer 45 minuten lang een gesprek onder vier ogen hadden. Dat was een heel fijn moment. Hij luisterde echt naar mij en ik probeerde hem te overtuigen dat de beste worden een proces is en dat hij gewoon geduldig moet zijn”, besluit Emery.

Breuk houdt Neymar niet van WK

Neymar zelf heeft dinsdag voor het eerst getraind met de Braziliaanse nationale ploeg. De 26-jarige aanvaller lijkt op tijd klaar te geraken voor het WK in Rusland. De Braziliaan trainde samen met zijn ploegmaats Gabriel Jesús en Danilo een uur met de bal op het oefencomplex Granja Comary in het Braziliaanse Teresópolis.

De Braziliaanse superster liep op 25 februari een breukje in de rechtervoet op tijdens de competitiematch van zijn ploeg Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille. Enkele dagen later, op 3 maart, ging de duurste voetballer aller tijden onder het mes in Rio de Janeiro. Neymar werd klaargestoomd om het WK te halen en mocht van de clubdokters van PSG op 13 mei de trainingen met bal hervatten.

Het WK begint voor Brazilië op 17 juni. Dan neemt de Seleçao het in groep E op tegen Zwitserland. Op 22 juni treft Brazilië Costa Rica en op 27 juni kijken de Brazilianen Servië in de ogen.

LEES OOK: Arsenal bevestigt: Unai Emery volgt Wenger op als trainer