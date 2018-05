GDPR gaat straks van start, maar wat betekent dat nu precies voor u?

Vrijdag is het zover: vanaf dan moet iedereen de nieuwe Europese privacywetgeving naleven. Dat had u misschien al gemerkt aan de hoeveelheid mails van bedrijven die toestemming vragen om uw gegevens te mogen blijven gebruiken. Maar wat betekent dat nu precies, die GDPR? Zal u voortaan effectief met een gerust(er) hart kunnen surfen? Of zijn die nieuwe wetten eigenlijk helemaal niet op u van toepassing? Wij zochten het uit.