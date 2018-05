Gepasseerde Rabiot weigert plaats op Franse reservelijst voor WK, Deschamps kan er niet mee lachen

Adrien Rabiot heeft de Franse bondscoach Didier Deschamps laten weten niet op de reservelijst te willen staan voor het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). Dat schrijven Franse media woensdag.

Rabiot viel naast de 23-koppige selectie van Deschamps, maar de middenvelder van Paris Saint-Germain staat wel op de reservelijst. In geval van blessures kan de bondscoach deze spelers alsnog oproepen voor het WK. Rabiot van zijn kant wil echter geen reserve zijn, en zou Deschamps hebben meegedeeld zich niet klaar te voelen om het fysieke programma te volgen. Dat is de reserven opgelegd om fit te blijven.

Rabiot telt zes selecties met ‘Les Bleus’, waarvan vier als titularis. “De prestaties van Adrien bij de nationale ploeg zijn niet van hetzelfde niveau als bij PSG”, had Deschamps zijn niet-selectie verdedigd. Frankrijk treft op het WK in groep C Australië (16/06), Peru (21/06) en Denemarken (26/06).

Bondscoach Deschamps kan allerminst lachen met de beslissing van Rabiot, die hij “heel verkeerd” noemt. Ook Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, reageert afkeurend. “Adrien heeft een heel slechte keuze gemaakt, waarmee hij enkel en alleen zichzelf straft.”

