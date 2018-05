Problemen met elektronisch betalen opgelost, maar organisaties zijn boos: “De maat is vol!”

Er zijn woensdagnamiddag een tijdlang problemen geweest met het betaalverkeer via Bancontact in heel het land. Door een informaticaprobleem bij Wordline, het bedrijf dat elektronische betalingen normaliter mogelijk maakt, slaagden vele honderden mensen er niet in om te betalen. De situatie is intussen opgelost, maar verschillende zelfstandigenorganisaties zijn boos: “De maat is vol!”

Op sociale media verschenen woensdagnamiddag veel berichten van mensen die niet elektronisch kunnen betalen en ook op websites als Allestoringen.be liepen vele honderden meldingen binnen van gebruikers bij wie het betaalverkeer via Bancontact onmogelijk is. Geld afhalen was ook niet overal mogelijk.

Voetbalclub Cercle Brugge meldde dat de problemen zich situeerden bij Worldline. Ook de bank BNP Paribas Fortis bevestigde de problemen.

Er is op dit moment een algemeen probleem met de elektronische betalingen bancontact mister cash. Dit probleem doet zich niet enkel voor bij onze bank waardoor het vermoedelijk over een algemene storing gaat. We hopen dat dit zo snel mogelijk is opgelost. ^San — BNP Paribas Fortis (@BNPPFBelgie) 23 mei 2018

“Vandaag tussen 15 en 15.44 uur werden onze diensten verstoord”, klinkt het bij Worldline. “Dit had een impact op bepaalde betaaltransacties. We zagen een terugkeer naar normaal voor Bancontact-transacties om 15.37 uur en om 15.44 uur voor Maestro-bankkaarttransacties. Onze teams hebben er alles aan gedaan om de situatie snel te verhelpen en analyseren momenteel de impact en oorsprong van de storingen.” Worldline excuseert zich voor het ongemak.

Came to @decathlon to get my flat tyre fixed, end up also getting new tyre and now bancontact is down so I'm just hanging around waiting. — Cat Fantasic (@meowclank) 23 mei 2018

#Bancontact ligt plat, kon niet betalen in de #Aldi en geld afhalen aan de automaat lukt ook niet, bedrag getypt en kreeg geen geld, sloeg tilt. Hopelijk gaat het nu niet van de rekening. Als geheugensteuntje 15:15 / 23-mei-2018 Niemand kon betalen met de kaart. pic.twitter.com/LboArM5And — Chrisynth (@Chrisynth) 23 mei 2018

NSZ: “Worldline moet komaf maken met herhaaldelijke problemen”

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandingen (NSZ) kreeg woensdagnamiddag ook heel wat meldingen van handelaars waar elektronisch betalen niet meer lukt. “We zijn misnoegd”, klinkt het bij NSZ, “want het gaat om het zoveelste probleem bij Worldline. Een goede maand geleden waren er nog storingen bij kredietkaartbetalingen via Worldline.”

“We zullen Worldline vragen om het probleem grondig in kaart te brengen, ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten eindelijk niet meer voorvallen. Handelaars betalen heel wat geld om hun klanten elektronisch te laten betalen en moeten kunnen rekenen op een feilloze service. We zullen ook nagaan of de overeengekomen afspraken met Worldline (in de zogenoemde Service Level Agreements) niet geschonden werden en of er bepaalde compensaties (gratis transacties) verschuldigd zijn aan de handelaars.”

Unizo: “De maat is vol!”

Zelfstandigenorganisatie Unizo is verontwaardigd over “deze zoveelste ernstige panne” van het elektronische betaalverkeer. “Deze storing zorgde andermaal voor grote economische schade en ongemakken, in de eerste plaats voor onze handelaars en hun klanten”, zegt Lieven Cloots van Unizo in een persbericht. “Zo kan het niet langer. Als de betrokken stakeholders écht de ambitie hebben om het elektronisch betalen verder te stimuleren, zullen ze veel meer nog dan nu moeten investeren in de stabiliteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het betaalnetwerk. We roepen hen dan ook op om hoogdringend en vooral samen werk te maken die broodnodige stabiele infrastructuur.”

Unizo meet intussen de schade op met haar leden en sluit schadeclaims en eventuele compensatie-eisen niet uit.