PO2-finale, Rode Duivels, en meer: dit mag u de komende weken niet missen

Nu de competities zijn afgelopen, wordt het weer wat rustiger in de voetbalwereld. Voor de liefhebbers, een overzicht van interessante wedstrijden tussen nu en het WK.

23/05

Vanavond om 20u30 wordt in het Regenboogstadion in Waregem de PO2-finale tussen Zulte Waregem en Lokeren gespeeld. Een laatste kans voor Gouden Stier Hamdi Harbaoui (33) om zijn doelpuntentotaal nog wat verder aan te dikken en de laatste kans voor beide ploegen om op de valreep nog een Europees ticket te bemachtigen. De winnaar speelt op zondag 27 juni in Genk voor het ticket.

26/05

Zaterdag 26 mei om 20u45 kijken Real Madrid en Liverpool elkaar in de ogen voor de finale van de Champions League. Het zal ook een beetje een wedstrijd in een wedstrijd zijn tussen sterspelers Cristiano Ronaldo en Mo Salah. De wedstrijd zal plaatsvinden in het NSK Olimpiejsky-stadion in Kiev, Oekraïne. Real Madrid kan de Champions League voor de derde keer op rij winnen. Liverpool staat voor het eerst sinds 2007 in de finale.

27/05

Op zondag 27 mei om 18u speelt Racing Genk tegen de winnaar van het duel Zulte Waregem - Lokeren voor het laatste Europees ticket. De match wordt in de Luminus Arena in Genk gespeeld.

02/06

Zaterdag 2 juni om 20u45 spelen de Rode Duivels hun eerste oefenmatch in de aanloop naar het WK in Rusland. Ze zullen het opnemen tegen Portugal met als aanvoerder Real Madrid-topscorer Cristiano Ronaldo in het Koning Boudewijnstadion.

06/06

Woensdag 6 juni om 20u45 nemen de Duivels het op tegen het Egypte van Liverpool-ster Mo Salah. Het is de tweede van drie geplande oefenmatchen voor het WK, en zal worden afgewerkt in het Koning Boudewijnstadion.

11/06

Maandag 11 juni om 20u45 verwelkomen de Rode Duivels de nationale ploeg van Costa Rica in het Koning Boudewijnstadion. Het is de laatste wedstrijd voordat de Duivels naar Rusland trekken voor het WK. Costa Rica (25e op de FIFA wereldranglijst) is geen erg grote ploeg en lijkt dus ideaal om nog snel wat vertrouwen te tanken.