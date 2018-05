Gevaarlijkste luchthaven ter wereld, waar omwonenden hun vingers kruisen telkens een vliegtuig moet landen

Telkens de inwoners van Tegucigalpa in het Centraal-Amerikaanse land Honduras een vliegtuig zien naderen, kruisen ze hun vingers en beginnen ze te bidden. Pas wanneer het toestel een veilige landing heeft gemaakt, kunnen ze weer opgelucht ademhalen. De internationale luchthaven heeft immers de reputatie een van de gevaarlijkste ter wereld te zijn. Tientallen vliegtuigen stortten er al neer, met honderden slachtoffers tot gevolg.

Toncontín International Airport in Honduras staat geclassificeerd als de op één na gevaarlijkste luchthaven ter wereld, na de luchthaven Lukla in Oost-Nepal. Het is ook een van de meest verraderlijke luchthavens ter wereld. Een tragische geschiedenis van dodelijke vliegtuigcrashes bewijst dat.

De luchthaven is omringd door woonwijken en hoog gebergte. Boven het bergachtige terrein moeten piloten een scherpe bocht van 45 graden maken, voor ze enkele minuten later landen in een komvormige vallei. Dat maakt het opstijgen en het landen aartsmoeilijk.

Dinsdag stortte nog een privéjet neer op de luchthaven. Foto: AFP

En dat is niet de enige moeilijkheid. De luchthaven werkt immers ook nog steeds met oude navigatieapparatuur.

Gevaarlijke combinatie

Het is een gevaarlijke combinatie die zelfs de meest ervaren piloten ontmoedigt. Op de luchthaven gebeurden inmiddels al tientallen dodelijke ongevallen. Deze week nog stortte een privéjet er neer tijdens de landing.

Het toestel crashte en brak in tweeën op het vliegveld. Als bij wonder kwam niemand om het leven. Wel kwamen zo’n 50.000 omwonenden zonder elektriciteit te zitten, aangezien het vliegtuig de hoogspanningslijnen had neergehaald.

Een eerder goed einde, in vergelijking met wat er zich in het verleden al heeft afgespeeld op die luchthaven in Centraal-Amerika.

Honderden doden

Het dodelijkste ongeval dateert van 1989, toen een Boeing er tegen een bergwand crashte. Daarbij kwamen 132 mensen om het leven. De meeste lichamen waren zo zwaar verkoold dat het identificeren van de dodelijke slachtoffers nadien zeer moeizaam verliep.

In mei 2008 crashte er een vliegtuig met 135 mensen aan boord na een tweede landingspoging. Het toestel maaide een aantal bomen weg, ging door een metalen afsluiting en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een gebouw in een drukke straat. Vijf mensen, inclusief de piloot, kwamen om het leven. Meer dan zestig anderen raakten gewond.

In 2011 stierven er nog eens veertien mensen nadat een vliegtuig er tegen een berg was gevlogen. Het ongeval gebeurde enkele minuten nadat de luchtverkeersleiding toestemming had gegeven aan de piloot om de landing in te zetten.

Betere toekomst?

De overheid van Honduras werkt momenteel aan een nieuwe internationale luchthaven op ongeveer vijftig kilometer van de hoofdstad. De nieuwe luchthaven krijgt een langere startbaan van 2.440 meter en zal veiliger zijn, veel veiliger.

“De nieuwe luchthaven betekent dat passagiers hier kunnen landen op een luchthaven die hun leven niet in gevaar brengt”, zegt president Juan Orlando Hernández.

Verwacht wordt dat de luchthaven later dit jaar geopend zal worden. Maar voor degenen die in tussentijd nog op Toncontín Airport vliegen, kan de openingsdag niet snel genoeg komen.