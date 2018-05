Voor eens en voor altijd: geeft DNA-onderzoek uitsluitsel over eeuwenoude legende van monster van Loch Ness?

Bestaat het nu echt of niet, het monster van Loch Ness? Een Nieuw-Zeelandse professor probeert er voor eens en voor altijd duidelijkheid over te brengen, en dat aan de hand van DNA-onderzoek.

Neil Gemmel (51) een professor uit Nieuw-Zeeland leidt een expeditie waarbij door meerdere onderzoekers stalen zullen genomen worden van het water in het meer van Loch Ness in Schotland.

“Welk organisme ook door een leefgebied beweegt: het laat altijd kleine fragmenten DNA achter afkomstig van de huid, schubben, veren, vacht, uitwerpselen en urine”, zegt Gemmell. “Dit DNA kunnen we pakken, in kaart brengen en gebruiken om dat organisme te identificeren. Identificatie vindt plaats door het gevonden DNA te vergelijken met dat van honderdduizenden organismen. Als er geen exacte overeenkomst is, kunnen we over het algemeen wel vaststellen waar de DNA-sequentie in de stamboom van het leven past.”

Door die stalen dus nadien te analyseren en uit te zoeken welke organismen er allemaal in het water van het meer leven, hopen de onderzoekers te weten te komen of er nu wel of niet een ‘monster’ in het water zit. Al gelooft Gemmell daar zelf niet in. “Ik denk niet dat er een monster in het meer leeft”, zegt hij. Al staat hij wel open voor alles. “Misschien vinden we wel dingen die een biologische verklaring kunnen bieden voor de verhalen die de ronde doen over het meer en het monster van Loch Ness.”

Zo zou het ‘monster’ bijvoorbeeld eigenlijk een grote vis, zoals een meerval, kunnen zijn. DNA-analyses van het water kunnen dat ophelderen.

Foto’s?

Al honderden jaren zijn er meldingen van een ‘monster’ in het meer van Loch Ness. De eerste waarneming dateert van het jaar 564. Sindsdien zijn er met de regelmaat van de klok mensen die een monster in het meer hebben gezien. Sinds de jaren 1933 werden er ook foto’s gemaakt van het monster. Maar die foto’s waren onduidelijk en waren geen sluitend bewijs over het bestaan van het monster. Tot nu toe werd er nog altijd geen echte bewijs gevonden.