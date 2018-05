Prins Harry treedt in illustere voetsporen: het rebelse levensverhaal van de allereerste Hertog van Sussex

Het is u mogelijk volledig ontgaan (als u zich op Mars bevond), maar afgelopen weekend heeft er in het Verenigd Koninkrijk een koninklijk huwelijk plaatsgevonden. De Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle gaven elkaar onder een stralend zonnetje het jawoord in Windsor Castle. En zoals de traditie het wil, deelde koningin Elizabeth II wat adellijke titels uit aan de pasgetrouwden. Harry en Meghan zijn nu de Hertog en de Hertogin van Sussex. En toeval of niet: de allereerste Hertog van Sussex was ook nogal een rebel...

Toen zijn oudere broer William in het huwelijksbootje trad met Kate Middleton, kreeg het koppel de titel van Hertog en Hertogin van Cambridge. Harry en Meghan moeten het stellen met Sussex, een graafschap aan de zuidkust van Engeland en is de thuis van heel wat strandverblijven, historische dorpjes en pittoreske landschappen. Ook niet onaardig, lijkt ons.

Sussex lijkt een goede keuze van de Britse Queen. Harry heeft alvast één ding gemeen met zijn enige voorganger: de allereerste Hertog van Sussex, prins Frederik Augustus. Het negende kind en de zesde zoon van koning George III en zijn vrouw koningin Charlotte leed ook een rebels leven.

Niet één, maar twee illegale huwelijken

De prins kreeg de titel in 1801, toen hij 28 jaar was. Enkele jaren eerder, in 1793, was hij al in Rome getrouwd met Lady Augusta Murray. Stiekem én zonder de goedkeuring van papa George. Het paar kreeg twee kinderen, maar een jaar later werd het huwelijk al ontbonden. De twee probeerden nog jaren om alsnog toestemming te krijgen voor hun verbond, maar de koning bleef op zijn strepen staan. In 1801 - net voordat Augustus Frederik hertog werd - gingen de twee finaal uit elkaar.

Je zou denken dat de prins zijn lesje dan wel geleerd had, maar niets in minder waar. In 1831 trouwde hij opnieuw, en opnieuw was dat zonder de toestemming van de koning. Ook het huwelijk met Lady Cecilia was dus betekenisloos. Ook zij zou nooit de titel van hertogin dragen.

Het was echter niet alleen door te trouwen dat Augustus commotie veroorzaakte. De prins was ook nogal vol van zichzelf. Hij was een expert in wetenschappen en religie, maar over zijn muzikale talente nwas hij nog het meest lyrisch. “Ik heb de prachtigste stem die ooit werd gehoord. Drie octaven. Ik snap muziek gewoon”, pochte hij al eens.

Al stond de man ook gekend om zijn liberale meningen. Zo streed hij voor de afschaffing van de slavenhandel en spande hij zich in om de restricties voor de Joodse bevolking te beëindigen. Een strijd die hem nog verder zou vervreemden van zijn vader.

Ondanks de moeilijke relatie met zijn familie, was hij toch de favoriete oom van koningin Victoria. Het was Augustus die de beroemde koningin naar het altaar begeleidde toen ze in 1840 met prins Albert trouwde.

Primeur voor Meghan

Augustus Frederik stierf in 1843 in Londen. Zijn titel van Hertog van Sussex stierf met hem en koningin Elizabeth II riep hem nu pas voor het eerst opnieuw in het leven voor haar kleinzoon. De titel van Meghan Markle is een primeur: omdat Frederik Augustus nooit legaal getrouwd was, is er nog nooit een officiële Hertogin van Sussex geweest. Tot nu.