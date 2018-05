Ook Nederlanders mengen zich in discussie Nainggolan en het is verdorie nog grappig ook

De niet-selectie van Radja Nainggolan voor het WK maandag bracht heel veel reacties te weeg. Ook de webwinkel Bol.com lijkt de kant van de Rode Duivel te kiezen. Het plaatste een ludieke post op zijn Facebook-pagina. Daarin staat een foto het boek van bondscoach Roberto Martinez, namelijk ‘Roberto - Kicking Every Ball, My Story So Far’. Het boek kreeg slechts één review, maar een erg slechte. Een zekere Radja uit Rome was de boosdoener. Als reden voor de slechte review haalde die aan: “Uit tactische overwegingen raad ik dit boek niet aan.” Bol.com voegde er nog de hashtag ‘IAmRadja’ aan toe. De post kreeg al meer dan tienduizend likes. Zou de echte Nainggolan daarbij zijn?