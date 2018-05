Geen oogstrelend voetbal meer: Dries Mertens en Napoli nemen afscheid van geniale bankier

Het zat er al een tijdje aan te komen maar nu is het ook officieel: Maurizio Sarri is niet langer coach van Napoli. Dat kondigde voorzitter Aurelio De Laurentiis zelf aan via Twitter. Die bedankte de ex-bankier voor zijn drie seizoenen bij de club, waarmee Sarri twee keer tweede en een keer derde werd. Sarri kreeg steeds lof voor het mooie voetbal dat Napoli onder hem bracht, onder andere van Pep Guardiola. De Italiaan wordt nu gelinkt aan Chelsea en kan ook naar Zenit. Carlo Ancelotti wordt hoogstwaarschijnlijk zijn opvolger in Napels.

“Ik bedank Maurizio voor zijn waardevolle bijdrage aan Napoli”, schrijft De Laurentiis op Twitter. “Hij heeft onze stad en alle fans van over de hele wereld plezier en prestige bezorgd door entertainend voetbal te brengen dat door iedereen bewonderd werd. Proficiat, Maurizio.”

Sarri werd in de zomer van 2015 aangesteld als coach van Napoli en leidde de club van Rode Duivel Dries Mertens naar twee tweede plekken en een derde plek in de Serie A. Dit seizoen vocht Napoli tot de voorlaatste speeldag om de Italiaanse landstitel, maar moesten de Napolitanen het onderspit delven voor Juventus. Volgens Engelse media zou Chelsea interesse hebben in de 59-jarige Italiaan.

Door het vertrek van Sarri lijkt de weg open te liggen Carlo Ancelotti. De Italiaanse ex-trainer van onder meer Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München zou volgens Italiaanse media snel worden aangesteld.