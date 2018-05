GERUCHTEN. Topclub aast op Praet, Higuaín mogelijk naar Frankrijk, Arsenal-coach wil winkelkarretje vullen

Sinds afgelopen weekend zitten de Europese voetbalcompetities er voor dit seizoen op. Alle ogen zijn nu gericht op het WK in Rusland, maar intussen is ook de transfermarkt weer open. En dus zijn er heel wat geruchten over nakende deals. Een overzicht.

Dennis Praet zat maandag niet bij de 28-koppige voorselectie van Roberto Martinez. Nochtans lijkt hij op weg naar een Europese topclub. Italiaans kampioen Juventus zou volgens Sportitalia de ontsnappingsclausule van ongeveer 25 miljoen euro willen betalen om de 24-jarige ex-Anderlechtspeler bij Sampdoria los te weken. Praet zou een vierjarig contract tekenen bij de Oude Dame. Rolando Mandragora, een 20-jarige middenvelder van Juventus, zou bij de deal worden betrokken en volgend jaar voor Sampdoria uitkomen.

De Oude Dame heeft ook zijn zinnen gezet op Matteo Darmian. De 28-jarige verdediger zou in een ruil worden betrokken met de Braziliaan Alex Sandro (27), waar Manchester United al een tijdje achter zit. De Braziliaan zou zo’n 50 miljoen euro kosten. Met Darmian probeert United alleszins om wat van die hoge prijs af te krijgen. Alex Sandro is trouwens niet de enige Braziliaan op het verlanglijstje van José Mourinho. Ook Fred, de 25-jarige middenvelder van Shakhtar Donetsk, wordt aan United gelinkt. De Braziliaan wekte ook al de interesse op van stadsgenoot Manchester City. De Citizens azen volgens FOX Sports ook op het Nederlandse toptalent Matthijs De Ligt van Ajax.

Gonzalo Higuaín Foto: Photo News

Paris Saint-Germain doet dan weer zijn best om Gonzalo Higuaín van Juventus binnen te halen. De 30-jarige Argentijn staat ook in de belangstelling van Chelsea, dat in ruil Alvaro Morata (25) kan aanbieden. De Spanjaard zou volgens le10sport niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar Italië.

Carlo Ancelotti zou de nieuwe trainer worden van Napoli. Hij zou op 1 juni aan het grote publiek worden voorgesteld. Dat meldt het Italiaanse ‘Gazetta dello Sport’. Er zou een contract van twee jaar klaarliggen voor de 58-jarige coach bij de club van Rode Duivel Dries Mertens. De ervaren Italiaan leidde al heel wat clubs naar het nodige eremetaal. Hij won de Champions League drie keer: eenmaal met Real Madrid en tweemaal met AC Milan. Met diezelfde club werd hij in 2004 kampioen van de Serie A.

Carlo Ancelotti has been spotted arriving at Napoli president, De Laurentiis’s house in Rome. (Corriere dello Sport) pic.twitter.com/VuOtIIJPqH — Calcio Direct (@CalcioDirect) 22 mei 2018

Maurizio Sarri, die vandaag bedankt werd voor bewezen diensten bij Napoli, heeft twee aanbiedingen op zak. Naast het Chelsea van Thibaut Courtois en Eden Hazard, zou nu ook het Russische Zenit Sint-Petersburg hengelen naar de diensten van de 58-jarige Italiaan. Sarri zou in Rusland 4 miljoen euro per maand - exclusief bonussen - opstrijken. Volgens Football Italia zou Londen echter de voorkeur van Sarri genieten en heeft hij dat bod van Zenit afgeslagen. De Portugees Renato Sanches werd ook bij Napoli aangeboden, maar de Italianen lijken vooralsnog niet onder de indruk van de 20-jarige middenvelder.

Jorge Mendes has proposed midfielder Renato Sanches to Napoli, source told @CalcioNapoli24. He has played at Swansea on loan from Bayern München. Napoli doesn’t seem particularly convinced at the moment, even though he recognizes the great potential (born 1997) https://t.co/XZlUu4alj9 — Claudio Russo (@claudioruss) 23 mei 2018

Het Japanse Vissel Kobe wil dan weer shoppen bij FC Barcelona. Het mikt op de diensten van Andrés Iniesta voor volgend seizoen. De 34-jarige Iniesta speelde vorig weekend zijn laatste wedstrijd voor de Catalaanse club. Volgens FOX Sports zou hij zaterdag al voorgesteld worden. De keuze voor Kobe is niet toevallig. Hiroshi Mikitani, directeur van het internetbedrijf Rakuten en hoofdsponsor van Barcelona, is immers ook de eigenaar van de Japanse club.

Met de introductie van Unai Emery als nieuwe hoofdcoach van Arsenal, heeft de Londense club volgens The Mirror drie nieuwe transferdoelwitten in het vizier. De 29-jarige Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos zou op weg zijn naar het Emirates Stadium. Arsenal heeft namelijk een nieuwe verdediger nodig nu Skhodran Mustafi op weg lijkt naar de uitgang en Laurent Koscielny uit is tot Kerstmis. Papastathopoulos is een ploegmaat van Michy Batshuayi bij Borussia Dortmund. Ook Nice-middenvelder Jean Michael Seri staat op het verlanglijstje van Arsenal. De Gunners bereiden een bod van 40 miljoen euro voor op de 26-jarige Ivoriaanse international.

Bernd Leno. Foto: AFP

De laatste in het rijtje voor de Gunners is Leverkusen-doelman Bernd Leno. De Duitser heeft nog een contract voor twee seizoenen bij de Duitse club en daarom zou de transfersom meevallen voor Arsenal. Ook Napoli is geïnteresseerd in de 26-jarige doelman, die te kennen gegeven heeft dat hij volgend jaar in de Champions League wil uitkomen. Bayer Leverkusen speelde al in op zijn vertrek en nam woensdag de Finse doelman Lukas Hradecky over van bekerwinnaar Eintracht Frankfurt.

Rafael van der Vaart. Foto: Photo News

Ook voor de Nederlandse ex-international Rafael van der Vaart lijkt een transfer in de maak. Het contract van de 35-jarige ex-speler van onder andere Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur loopt af bij de Deense club FC Midtjylland en wordt niet verlengd. Nu wordt van der Vaart gelinkt aan een andere Deense club, Esbjerg FF. Ook de Nederlandse tweedeklasser Telstar toonde interesse, maar goal.com meldde al dat van der Vaart niet op een aanbod zal ingaan. Hij wil in Nederland enkel in de Eredivisie spelen.