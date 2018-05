Unia vernietigend voor Hasseltse plannen met woontoren: directe discriminatie

Hasselt - De stad Hasselt moet de opgelegde leeftijdsgrens van 32 jaar voor bewoners van de nieuwe woontoren aan het zwembad, schrappen. In een vernietigend advies zegt Unia, het centrum voor Gelijke Kansen, dat er sprake is van directe discriminatie.

De zogeheten Kapertoren is bedoeld voor een doelpubliek van jonge starters die na hun studies in Hasselt blijven hangen. Zo kwam er een vreemde regel: bewoners mogen niet ouder zijn dan 32 jaar.

De N-VA van Hasselt, die de zaak naar buiten brengt, had hiervoor al in 2015 gewaarschuwd. De partij spreekt van het zoveelste bewijs van amateurisme binnen het schepencollege. "Toen we de voorwaarden bekeken moesten we vaststellen dat die zeer amateuristisch opgesteld waren", aldus gemeenteraadslid Rik Dehollogne (N-VA).

Unia fluit het Hasseltse schepencollege nu terug. Het stadsbestuur gaat de voorwaarden dinsdag op de gemeenteraad volledig schrappen, stelt Dehollogne nog. "Het wordt dus eigenlijk gewoon een dure woontoren, zoals er al zoveel staan in Hasselt", klinkt het nog.

