Dierenbeul aan het werk niet ver van Belgische grens: opnieuw dode zeehond op het strand, dier werd onthoofd

Op het strand van Graveline, niet zo ver van de Belgische grens, is zondag een verminkte zeehond aangetroffen. Dat meldt de NGO Sea Shepherd. Het is al het vierde verdachte overlijden van een zeehond op de noordelijke Franse stranden sinds januari.

Volgens Sea Shepherd werd de zeehond onthoofd. Ook zijn staart en vinnen werden afgesneden, en delen van zijn lichaam werden geperforeerd. “Momenteel kunnen we nog niet zeggen of die verminkingen voor of na de dood van het dier werden gemaakt, of het dier stierf als gevolg van de verminkingen.”

Volgens de NGO heerst er in de regio een negatief klimaat tegenover de zeehonden. Zo zien veel vissers de zeehonden als een noodzakelijk kwaad, omdat die hun vis opeten.

Sea Shepherd belooft een beloning van 10.000 euro voor wie tips kan geven die uiteindelijk leiden naar de daders.

Begin mei werden er ook al twee doden zeehonden aangetroffen op het strand van Le Touquet. Uit de autopsie bleek toen dat een ervan om het leven was gekomen door jachtschoten en slagen in de nek. De andere stierf door verdrinking, wellicht nadat hij was vastgeraakt in visnetten. Maar ook dat dier kreeg daarna nog slagen.

In januari werd ook al een zeehond doodgeschoten op het strand van Oye-Plage.

Foto: Sea Shepherd

