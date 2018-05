Mysterieuze ‘akoestische’ aanval op diplomaten? Verenigde Staten waarschuwen voor scherpe geluiden

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag zijn diplomatiek personeel in China gewaarschuwd voor ongewone scherpe geluiden. De waarschuwing komt er nadat een medewerker van het consulaat in Guangzhou te maken kreeg met symptomen die, volgens Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, doen denken aan de mysterieuze aanvallen op Amerikaanse diplomaten in Cuba.

Volgens een verklaring van de Amerikaanse ambassade in China had de medewerker een licht hersenletsel opgelopen. Het is niet bekend waardoor die verwonding is ontstaan. Maar Mike Pompeo verklaarde aan het parlement dat het ging om dezelfde symptomen die de diplomaten ervoeren na de vermoedelijke sonische aanval op de Amerikaanse ambassade in Cuba.

Pompeo beklemtoonde dat de Verenigde Staten nu trachten uit te zoeken wat er juist gebeurd is in China en Cuba. Er zijn ook medische teams in China ter beschikking gesteld. Bovendien heeft Pompeo om steun gevraagd van de Chinese autoriteiten, die onder het Verdrag van Wenen verplicht zijn de veiligheid van Amerikaanse diplomaten te waarborgen.

Meer dan twintig Amerikaanse diplomaten die werkten op de ambassade in Havana, Cuba kregen tussen eind 2016 en midden 2017 na het horen van scherpe geluiden te maken met gehoorverlies, duizeligheid, slapeloosheid, en verlies van het gezichtsvermogen. Washington spreekt van akoestische aanvallen, maar omdat de herkomst nog niet is vastgesteld, springen de VS voorlopig voorzichtig om met beschuldigingen.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo deelde woensdag mee dat hij volgende week een onderzoeksverslag verwacht over de gebeurtenissen in Havana.