Limburgs woningcomplex selecteerde huurders op lichaamsgeur

Discriminatie op de woningmarkt is ook in ons land helaas geen uitzondering, maar de manager van een wooncomplex in Nederlands Limburg ging wel heel ver. Volgens de lokale krant De Limburger werd kandidaat-huurders naar intieme details gevraagd en werden ze bovendien beoordeeld op ras, uiterlijk en zelfs lichaamsgeur.

De praktijken vonden plaats tussen 2012 en 2017 in wooncomplex De Voorzorg in het Limburgse Hoenbroek. De manager die verantwoordelijk was voor het selecteren van nieuwe huurders vroeg tijdens de kennismakingsgesprekken met kandidaat-huurders naar een hele waslijst aan persoonlijke details: medicijngebruik, ex-partners, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden en godsdienst. Al die informatie, in combinatie met zichtbare kenmerken als ras, uiterlijk en lichaamsgeur speelden mogelijk mee in de beslissing welke kandidaat-huurder werd geselecteerd.

De feiten kwamen aan het licht toen de bevoegde Nederlandse instantie een slecht rapport uitbracht over de verhuurpraktijken in De Voorzorg. Dat rapport ging naar het bedrijf dat het wooncomplex uitbaat en die ontsloeg de verantwoordelijke manager en directeur van het complex. De nieuwe directeur bestelde een onafhankelijke studie die blootlegde hoe de procedure voor kandidaat-huurders precies werkte .

Angstcultuur

Het onderzoeksbureau ging daarvoor in gesprek met de werknemers van De Voorzorg. De manager was immers wel zo slim om de gegevens over kandidaat-huurders niet schriftelijk bij te houden. Sommige medewerkers waren op de hoogte van de rare vragen maar vertelden dat ze bang waren om er zich tegen uit te spreken. Volgens het onderzoeksbureau was er sprake van een echte ‘angstcultuur’ in het bedrijf.