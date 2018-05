Trump mag niemand blokkeren op Twitter want dat is tegen de grondwet

Donald Trump heeft tijdens zijn presidentschap al heel wat critici op Twitter geblokkeerd omdat hun reacties op zijn tweets hem niet bevielen. Nu heeft een rechter geoordeeld dat Trump de Amerikaanse grondwet schendt wanneer hij dat doet, iedere Amerikaan moet namelijk kunnen klagen tegen zijn regering.

Een federale rechter in New York heeft geoordeeld dat president Trump het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet overtreedt telkens hij iemand blokkeert op Twitter. Rechter Naomi Reice Buchwald oordeelde dat geen enkele overheidsambtenaar, ook niet de president, boven de wet staat.

Voor wie raar opkijkt omdat het net het Eerste Amendement is dat Trump overtreedt, omdat dat over de vrijheid van meningsuiting gaat en niet over bijvoorbeeld de openbaarheid van bestuur: het Eerste Amendement omvat namelijk ook dat elke Amerikaanse burger zijn klachten aan de overheid moet kunnen overbrengen zonder angst voor represailles. Het blokkeren van een account is in dit geval een duidelijk represaille voor het versturen van een klacht aan het adres van Donald Trump.

De uitspraak kwam er nadat zeven mensen die geblokkeerd werden door Trump in samenwerking met het ‘Knight First Amendment Institute’ van Columbia University die blokkering aanvochten via de rechtbank.

De rechter suggereert nu dat Trump zijn critici ‘mute’ op Twitter in plaats van blokkeert. Zo hoeft hij hun tweets niet meer te zien, maar kunnen zij zijn tweets nog steeds wel lezen.