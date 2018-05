Giuseppe Conte krijgt mandaat om regering te vormen in Italië

Giuseppe Conte, die maandag door de Vijfsterrenbeweging en Lega werd voorgedragen als premier, heeft van president Sergio Mattarella een mandaat gekregen om een regering te vormen. Dat meldt het presidentschap woensdagavond.

De 54-jarige Conte is een nieuweling in de politiek. Hij is een jurist die privaatrecht onderwijst in Firenze en Rome, en is gespecialiseerd in administratief recht.

Als premier wil Conte de belangen van Italië in Europa verdedigen. In een eerste reactie op zijn aanduiding als regeringsleider stelde Conte woensdag “dat hij zich bewust is van de noodzaak om de plaats van Italië in Europa en in de wereld te bevestigen”.

Conte zal een eurosceptische regering leiden, bestaande uit de anti-establishmentpartij M5S en de rechtspopulistische Lega. Beide partijen hebben een “contract voor een regering van verandering” afgesloten. Ze stelden vorige week vrijdag hun regeerakkoord voor, dat komaf maakt met de bezuinigingen en zich verzet zich tegen de “dictaten” van de EU. Tegelijk beloven de kersverse regeringspartners een stevige strijd tegen de corruptie en een harde aanpak van de criminaliteit en de migratie. De vooruitzichten zorgen voor ongerustheid in Brussel en op de financiële markten.

De nieuwe regering moet nog goedgekeurd worden door het parlement, waar de twee regeringspartijen tezamen over een meerderheid beschikken. De stemming vindt waarschijnlijk volgende week plaats.