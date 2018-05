Waarom miljoenen kinderen en jongeren verslaafd zijn aan ‘Fortnite’: “Deze game ziet er misschien onschuldig uit, maar is dat allerminst”

Van de speelplaats tot de keukentafel, en zelfs bij oma en opa. Vlaamse kinderen en tieners zijn zó in de ban van de game Fortnite dat ze er nergens nog uitgepraat over raken, en sommigen uren zouden kunnen blijven doorspelen. Maar zo populair het spel is, zo hard waarschuwen hulpverleners ook dat het niet onschuldig is. “Elke game is verslavend, maar Fortnite bevat een aantal zeer specifieke gevaren.”