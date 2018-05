N-VA roept na slecht begrotingsrapport regeringspartners op: “Neem uw verantwoordelijkheid”

De N-VA ziet in het slecht begrotingsrapport van de Europese Commissie een bewijs dat er extra inspanningen nodig zijn.

België ontsnapt aan het Europees strafbankje, maar een overtuigde steun krijgt ons land niet voor zijn begrotingsbeleid. “Europa eist extra inspanningen om de begroting structureel gezond te maken”, reageert de N-VA. “Dat is precies de vraag van de N-VA die in de regering steeds als eerste aandringt op diepgaandere hervormingen en besparingen.”

De N-VA roept haar regeringspartners op om “hun verantwoordelijkheid te nemen en diep na te denken welke hervormingen en besparingen zij nog mogelijk achten deze legislatuur”. “Deze spreekwoordelijke “dash” willen wij niet verliezen, ook niet met de nakende verkiezingen in het vooruitzicht”, zegt N-VA-kamerlid Johan Klaps.

Dash

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft eerder gezegd dat de “dash” uit de regering was verdwenen. Daarbij erkende hij dat een begrotingsevenwicht aan het eind van de rit in 2019 niet meer haalbaar lijkt. “Ik heb daar voorstellen voor, maar daar willen de andere partijen niet van horen”, zei hij. Zijn uitspraken lokten veel reactie uit. CD&V-vicepremier Kris Peeters (CD&V) stelde verwonderd vast dat De Wever dat in een moment van zwakte moet hebben gezegd. Ook de Vlaamse liberalen verzekerden dat ze tot de finish keihard willen doorgaan.

Met het rapport van de Europese Commissie herhaalt de N-VA haar demarche. Als er niks meer gebeurt, zal het de schuld van de coalitiepartners zijn, zo luidt de boodschap.

Aanmoediging

Ook premier Michel ziet in het rapport van de Europese Commissie “een aanmoediging om nog hard te werken en tot de laatste dag van de legislatuur beslissingen te nemen”. De premier is momenteel in Londen voor een bezoek aan verzekeringsmarkt Lloyd”s of London.

Volgens Michel heeft de regering de voorbije jaren al “uitstekende resultaten” geboekt bij het saneren van de openbare financiën, maar er tegelijkertijd voor gekozen om ook de fiscale druk met vijf miljard te verminderen en te investeren in veiligheid.

Net zoals premier Michel noemt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) het rapport geen verrassing. Ze benadrukt dat de regering doorgaat met “de tekorten te verminderen en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te waarborgen”.

De Belgische schuld lag vorig jaar met 102,8 procent van het bbp nog altijd veel hoger dan de norm van 60 procent. Maar de Europese Commissie ziet toch geen reden om een tekortprocedure tegen ons land te openen.