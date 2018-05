Vliegtuig crasht en breekt in twee, maar alle reizigers overleven het wonderwel

Een privévliegtuig is dinsdag in twee gebroken nadat het crashte tijdens de landing in Honduras. Toen de wielen van het vliegtuig de grond raakten, begon het toestel te glijden met alle gevolgen van dien.

Het was de snelle reactie van omstaanders die ervoor gezorgd heeft dat het vliegtuig niet in brand schoot. Zij aarzelden geen seconde om preventief met brandblusapparaten te beginnen spuiten, omdat het vliegtuig in twee was gebroken. Alle zes inzittenden overleefden zo de ramp, maar zijn wel gewond. Hun toestand zou stabiel zijn.