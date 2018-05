Iniesta maakt nieuwe club bekend, maar niet zonder twee iconische beelden bij Barcelona

Andres Iniesta is niet langer speler van FC Barcelona. Wat is het raar om die zin te lezen. Het is echter de realiteit want afgelopen weekend speelde de Spanjaard zijn afscheidswedstrijd. Achteraf zorgden hij en Barça voor enkele unieke beelden. Donderdag maakte Iniesta dan weer bekend dat hij richting Japan trekt.

Barcelona plaatste op zijn Twitter-account verschillend video's van Iniesta. Van de laatste training en de laatste keer in de kleedkamer tot de laatste keer op het gras van Camp Nou en een foto met zijn 32 trofeeën. Vooral die laatste twee beelden zijn echt wel iconisch te noemen.

Donderdag maakte Iniesta bekend dat hij naar Japan, en dus niet naar China, trekt. Hij gaat er spelen voor Vissel Kobe, waar hij ploegmaat wordt van Lukas Podolski.