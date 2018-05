Red Flame Tessa Wullaert kan met Champions League historische ‘treble’ winnen: “Ik mis Belgische journalisten”

Iedereen weet dat zaterdag Real Madrid en Liverpool tegenover elkaar staan in de finale van de Champions League. Maar als Belgen zetten we best donderdagavond onze televisie aan. Dan speelt Red Flame Tessa Wullaert namelijk de finale van het kampioenenbal met Wolfsburg tegen Lyon. En ze kan verdorie een ‘treble’ winnen...

Wullaert is bezig aan haar derde en laatste seizoen bij de Duitse topclub. Ze won dit jaar zowel de Duitse titel als de beker. De Champions League winnen, zou dus de kers op de taart zijn. “We hebben er vertrouwen in”, zegt Wullaert vanuit haar hotelkamer in Kiëv. “We hebben de voorbije jaren al heel wat prijzen gepakt en kunnen eigenlijk enkel nog de Champions League winnen. We voelen dus ook geen druk. Het seizoen is sowieso al geslaagd en bovendien is er eigenlijk niemand geblesseerd.”

“Dit wordt onze laatste match met inzet”, aldus de 25-jarige aanvalster. “Daarna spelen we nog tegen Bayern en Keulen maar we zijn al kampioen. Het zou natuurlijk wel mooi zijn om de Champions League te winnen, maar zonder kan je niet zeggen dat het seizoen niet geslaagd is. Duitsland is de beste competitie in Europa.”

Fans mee op de vlucht

De finale wordt donderdagavond (18u00 Belgische tijd) gespeeld in Kiëv. “Het was een verre reis maar de club had een eigen vliegtuig geregeld”, zegt Wullaert. “De fans konden zo zelfs mee op de vlucht. Ze lieten ons wel gerust hoor, op de luchthaven hebben we met hen gesproken en foto’s genomen. Mijn mama en oma komen nog over met een andere vlucht. Het stadion? Dat ziet er oud uit vanbinnen maar als je op het veld staat, is het best oké. Er is een piste maar de fans zitten niet ver weg doordat het stadion een kom is.”

Tegenstander is Lyon, dat in 2016 (tegen Wolfsburg) en 2017 de beker met de grote oren won. “Twee jaar geleden kwamen er 35.000 supporters kijken, nu kunnen er zo’n 20.000 in. Het stadion zal dus zeker vol zitten, wat goed is voor de sfeer. Lyon? Ze hebben twee keer met strafschoppen gewonnen. Ze zijn te pakken want als je twee jaar geleden onze kansen beter hadden afgemaakt… We geloven er zeker in, maar in dit soort matchen komt het aan op details. Het wordt alleszins zeker uitkijken voor de afstandsschoten van Dzsenifer Marozsán.”

De wedstrijd wordt donderdag live uitgezonden op Proximus TV, maar de aandacht stelt Wullaert toch wat teleur. “Ik heb wel al een paar interviews gegeven deze week maar als ik zie welke Scandinavische journalisten hier ter plaatse zijn… Dan mis ik toch de Belgische.”

Foto: Photo News

Naar Engeland

Volgend seizoen trekt Wullaert naar Engeland. “Ik ben tevreden over mijn seizoen. Zeker in het begin speelde ik veel. Daarna werd het wat minder. Of dat met de aankondiging van mijn transfer te maken had, weet ik niet. Maar ik ben weer in goede vorm met een goal en vijf assists in mijn laatste wedstrijden. Als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan. Starten? Dat weet ik pas donderdag.”

Voor welke club de Red Flame zal aantreden in Engeland wil ze nog niet kwijt, al worden Man City en Chelsea genoemd. “Dat wordt bekend op 20 juni. Wat ik verwacht? Er wordt enorm geïnvesteerd in de Engelse vrouwencompetitie. Ik verwacht dat de Duitse stilaan minder sterk zal worden ten voordele van de Engelse. Men wil daar ook het EK 2021 organiseren. Ik wil gewoon in een nieuwe ploeg te spelen, met andere speelsters. Om zo nieuwe dingen bij te kunnen leren.”