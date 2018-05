Marc Coucke komt terug op heisa rond vrouwenploeg Anderlecht: "Plots sprak iedereen over hen"

Marc Coucke legde woensdag zijn eerste ‘State of the Union af” bij Anderlecht. Daarin gaf hij onder andere aan meer beleving te willen creëren voor de fans van paars-wit. De voorzitter kwam echter ook terug op de heisa rond de vrouwenploeg van Anderlecht. Die leek even opgedoekt te worden maar dat bleek een misverstand door toedoen van een ontslagen medewerker. Coucke kon de aandacht wel smaken, zo bleek donderdag.

