Meghan Markle draagt Belgische juwelen: “Binnen 10 minuten was onze stock uitverkocht”

Madonna zat al in haar klantenbestand, en nu slaagde de Vlaamse juwelenontwerpster Vanessa Tugendhaft er ook in om de kersverse hertogin Meghan Markle te bekoren. Op haar eerste officiële uitje – het verjaardagsfeestje voor prins Charles – droeg ze oorringen van de Antwerpse. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. “In tien minuten was onze voorraad uitverkocht”, zegt de ontwerpster.

Vanessa Tugendhaft (37) woont al even in Parijs, maar groeide in Antwerpen op tussen de diamanten, waar haar familie al decennialang actief was in de handel van de blinkende steentjes. Op haar vijftiende creëerde ze al haar eerste eigen juweel, op haar 23ste kwam haar eigen lijn er en ­intussen zijn haar ontwerpen te koop in dertien verschillende landen. Ook Madonna, haar dochter Lourdes of actrices Anne Hathaway en Kate Hudson mag ze tot haar klanten rekenen. Recent kwam Meghan Markle erbij. “Haar team van stylisten contacteerde ons in maart”, vertelt ze. “Ze wilden meer weten over onze juwelen. Uiteindelijk koos ze er verschillende. Ik kan niet vertellen welke stukken en hoeveel, maar binnenkort zullen jullie er nog wel ontdekken.”

Wachtlijst

De voorbije maanden bleek Markle al geregeld stukken van Tugendhaft te dragen. Op 18 april verscheen ze naast Harry met de geelgouden ring Infini (1.290 euro) van de collectie Promesse. “Een creatie die de eeuwige liefde symboliseert”, klinkt het. In maart droeg ze de halsketting Charms (880 euro) met vier gouden hartjes. En nu dus de oorringen in de vorm van een roosje (foto) ter waarde van 2.520 euro.

Onmiddellijk verschenen de juwelen op allerhande sites en sociale media met daarbij ook de naam van Tugendhaft. Wat de ontwerpster snel merkte. “Het is ongelooflijk wat ons overkomt”, zegt ze. “Sinds dinsdagavond heb ik er zelfs wat hoofdpijn van, we maken iets uitzonderlijks mee. Nu begrijp ik de kracht van de sociale media. Plots kwamen er van overal ter wereld vragen. We hebben intussen zelfs een wachtlijst moeten aanleggen.”