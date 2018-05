Bizar: hybride wagens mogen van minister niet op plaatsen voor elektrische auto staan

Alleen 100 procent elektrische wagens ­mogen parkeren aan een laadpaal. Hybrides niet, want die kunnen nog terugvallen op een brandstoftank. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Hij laat ­lokale besturen ook toe de parkeerduur te ­beperken tot de laadtijd.

Nergens stroom kunnen tanken: het is de nachtmerrie van elke bestuurder van een elektrische auto. Ook al telt ons land inmiddels ongeveer 1.800 publieke laadpalen. Want die plaatsen zijn vaak bezet door hybridewagens, die een elektrische motor met een diesel- of benzinemotor combineren. “Mag niet”, zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nu formeel. “Het is niet de bedoeling dat hybride voertuigen de oplaadplaatsen inpikken van auto’s die de plaatsen écht nodig hebben.” Dat antwoordde hij op een parlementaire vraag van Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V).

Die verduidelijking was nodig. Volgens de automobielsectorfederatie Febiac reden er vorig jaar 68.544 hybridewagens en slechts 7.237 puur elektrische voertuigen rond in België.

Daarom is niet iedereen onverdeeld gelukkig met die beperking. “Willen we een groener wagenpark, dan is het toch logischer om het aantal laadpalen te laten meegroeien met het aantal elektrische en hybride wagens”, zegt Nathalie Debast, woordvoerster van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. “Lokale besturen zetten daar nu al op in.” Op die manier helpen ze het spreidingsplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) realiseren: tegen 2020 moet Vlaanderen 5.000 publieke laadpunten hebben, minstens één per gemeente.

Nieuwe onderborden

Bijkomend probleem aan de laadpalen: volgens de huidige wetgeving is het niet verplicht om de stekker in te steken als je op zo’n plaats staat. Daarom zullen lokale besturen de parkeertijd aan laadpalen mogen beperken. Bellot voorziet daartoe in zijn nieuwe weg­code onderborden om aan de bestaande verkeersborden te bevestigen.

“De plaatsen kunnen dus voorbehouden worden voor wie effectief zijn wagen oplaadt”, zegt Van den Bergh. “Of voertuigen mogen er via een parkeerschijf of -automaat bijvoorbeeld drie uur ­geparkeerd blijven.”

Kan de politie zoiets controleren? Welke krachtbron een auto heeft, kunnen agenten nagaan via de kruispuntbank. Blijft de vraag of dat voor hen een prioriteit zal zijn.