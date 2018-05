Proximus-klanten kunnen gratis naar de Rode Duivels kijken op gsm en tablet

Tijdens het WK voetbal zullen klanten van Proximus gratis naar de wedstrijden van de Rode Duivels kunnen kijken via de tv-app. Die geste doet het telecombedrijf als offi­ciële sponsor van ons ­nationale elftal. Vanaf 30 minuten voor de wedstrijd tot aan het laatste fluitsignaal rekent Proximus het mobiele dataverbruik niet aan. “Daarna wordt opnieuw de data uit de bundel van de klant gebruikt”, klinkt het. “We rekenen wel voldoende marge bij het einde van de wedstrijd.”

Het enige wat klanten moeten doen, is inloggen met een geldige MyProximus-account. Bovendien is de volledige inhoud van de tv-app sinds april in heel Europa beschikbaar. Ook wie binnen die grenzen reist, zal de wedstrijden dus gratis kunnen volgen.

De actie geldt voor alle matchen van de Rode Duivels tijdens en in aanloop naar het wereldkampioenschap. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal op 2 juni is de eerste die gratis uitgezonden wordt. De actie loopt zolang de Rode Duivels doorstoten naar een volgende ronde.