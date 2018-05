Opgelichte klant ontvoert en mishandelt ‘malafide’ verkoper: hij vindt zichzelf een Robin Hood,de rechter vindt van niet

Tijdens de verhoren noemde Yassin M. (foto) uit Kruibeke zichzelf de “Robin Hood die onze maatschappij soms nodig heeft”. Maar de zelfverklaarde weldoener stond gisteren wel terecht voor extreem geweld. Na een discussie over verbouwingswerken, mishandelde en ontvoerde hij een ramenverkoper. M. riskeert nu vijf jaar cel.

Het liep al meteen mis toen Yassin M. vorig jaar voor zijn verbouwingen ramen bestelde bij Kristof P. Hij betaalde cash, maar de ramen werden nooit allemaal geleverd of deftig geplaatst. In augustus was ...