Drastische maatregel: Radja Nainggolan is voortaan taboe voor de Rode Duivels

Don’t mention the Ninja. Bij de Rode Duivels is het onderwerp “Radja Nainggolan” voortaan taboe. Dinsdagavond riep de KBVB de fans in een communiqué al op om zich weer allemaal achter de bondscoach en zijn ploeg te scharen. Gisteren werd de pers door woordvoerder Stefan Van Loock aangemaand om niet langer vragen te stellen over de niet-selectie van Nainggolan, in de hoop de hetze definitief te kunnen begraven.

Of dat daadwerkelijk betekent dat geen enkele Duivel in de komende weken nog vragen zal krijgen over Il Ninja, dat is een ander paar mouwen. Het volstaat dat fans zich in de volgende oefenwedstrijden weer roeren om het Radja-debat weer op te rakelen.

LEES OOK: Eén schrapt aflevering ‘Wereldkampioenen’ over Nainggolan

LEES OOK: Ook Nederlanders mengen zich in discussie Nainggolan en het is verdorie nog grappig ook