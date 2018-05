Het huidige voetbalseizoen is nog niet helemaal voorbij en je zou al willen dat het volgende begint. De Grote Drie van het Belgische voetbal beloven nu al er in de komende voetbaljaargang een strijd zoals in de grote dagen van te maken. Niet zozeer in woorden, maar vooral in daden.

De State of the Union van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke mocht gisteren dan wel liefst anderhalf uur duren, we zijn ervan overtuigd dat er nog flinke toeren zullen volgen. De snelheid waarmee Coucke ...