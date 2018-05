CLUBNIEUWS. Goed nieuws bij AA Gent, Anderlecht en KV Oostende doen weer transferzaken

De prijzen zijn verdeeld en spelers trekken op vakantie. Maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niet gewerkt wordt aan volgend seizoen. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Positief gesprek met Vanderhaeghe

Het bestuur van AA Gent had dinsdagavond een zeer goed gesprek met trainer Yves Vanderhaeghe. Daarin kwamen de ups en downs van het voorbije seizoen aan bod, maar er werd ook al over de toekomst gesproken. Vanderhaeghe heeft nog een doorlopend contract tot eind volgend seizoen en alles wijst erop dat de club dat na het behalen van de vierde plaats wil honoreren. Dergelijke strategische beslissingen moeten bij AA Gent echter genomen worden in de raad van bestuur.

Vanderhaeghe trekt wel met een goed gevoel op vakantie naar Griekenland. (vdm, fbu, ssg)

ANDERLECHT. De Roeck belofte-coach?

Door het vertrek van Emilio Ferrera naar Standard is Anderlecht op zoek naar een nieuwe trainer voor de beloften. Daarvoor had de club gisteren een gesprek met Jonas De Roeck (38). De Antwerpenaar heeft tijdens de cursus van de Pro Licence een goede band opgebouwd met Jean Kindermans, hoofd opleidingen bij Anderlecht.

De Roeck stond het afgelopen seizoen aan het roer bij eersteklasser Sint-Truiden, maar daar werd zijn contract niet verlengd. De Roeck denkt na over het aanbod van Anderlecht, maar heeft ook nog de mogelijkheid om bij Waasland-Beveren aan de slag te gaan. Met die club – op zoek naar een opvolger voor Sven Vermant – zat hij al minstens één keer rond de tafel. (gegy, jug)

KV OOSTENDE. Leya Iseka op komst

KV Oostende verkocht Milic en Musona aan Anderlecht voor meer dan 5 miljoen, maar Coucke doet nog meer terug voor zijn ex-club. Zo is paars-wit van plan om spits Aaron Leya Iseka (20) te verhuren aan KVO. Het broertje van Michy Bat­shuayi werd vorig seizoen bij Zulte Waregem gestald en was daar goed voor 6 goals en 1 assist in 26 competitieduels. Sinds de komst van Harbaoui naar Essevee verminderde zijn speeltijd wel.

Naast Leye Iseka kan Oostende nog twee RSCA-spelers huren, want je mag drie spelers van één club huren. Aristote Nkaka keert ook terug naar KVO, maar zijn transfer naar Anderlecht is een heel bijzondere constructie. Eigenlijk blijft de middenvelder eigendom van KVO, maar in zijn contract staat een clausule dat Anderlecht hem in de zomer van 2019 zeker overkoopt. Hij wordt niet beschouwd als huurling.

Nog bij KVO blijft verdediger Zinho vanheusden (19) op de radar staan. Hij wordt in principe door Inter nog een jaar aan Standard verhuurd, maar Gert Verheyen probeert hem te overtuigen om voor Oostende te kiezen. Voor hij de knoop doorhakt, wil Vanheusden eerst een gesprek met Standard-coach Michel Preud’homme. KVO probeert ook Colin Coosemans nog altijd te halen. (mg, bfa, jug)