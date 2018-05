Waals parlement keurt verbruiksruimtes voor drugs goed

Vanaf het najaar zal de Waalse overheid in de grote steden omkaderde verbruiksruimtes voor drugsgebruikers inrichten. Het Waalse parlement keurde daartoe woensdagavond met een overgrote meerderheid een voorstel van resolutie goed, dat ook werd gedragen door de oppositie. Zeventig parlementsleden stemden voor en er was één onthouding.

Het initiatief vloeit voort uit bekommernis om de volksgezondheid, zo argumenteerde het initiatiefnemende CDH. In de verbruiksruimtes kunnen verslaafden in veilige en hygiënische omstandigheden en onder begeleiding van professionals gebruiken. De ruimtes maken bovendien deel uit van bredere en geïntegreerde inrichtingen waar onder meer ook medische behandelingen worden verstrekt, substitutiebehandelingen worden aangeboden en sociale omkadering wordt voorzien.

In 2017 waren er al negentig officiële verbruiksruimtes in acht Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. De eerste verbruiksruimte in Wallonië zal in september van dit jaar worden ingericht in Luik. Daarna volgen ook andere steden.