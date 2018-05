VS nemen wraak en wijzen twee Venezolaanse diplomaten uit

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag twee Venezolaanse diplomaten het land uitgewezen. Het reageert daarmee op de uitwijzing dinsdag van de Amerikaanse zaakgelastigde Todd Robinson in Venezuela.

Het gaat om de zaakgelastigde van de Venezolaanse ambassade in de hoofdstad Washington en de adjunct-consul van het Venezolaanse consulaat in Houston (Texas). Het duo krijgt 48 uur om de VS te verlaten. “De actie is een antwoord op de beslissing van het regime van Maduro om de zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade in Caracas persona non grata te verklaren”, luidt het in een mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Venezolaans president Nicolas Maduro wees Robinson dinsdag uit nadat Washington nieuwe economische sancties tegen het Zuid-Amerikaanse land had opgelegd in verband met de controversiële verkiezingen van zondag.