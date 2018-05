Code oranje voor hevig onweer: bekijk hier waar en wanneer het gaat regenen

Brussel - Na twee dagen van lokaal hevige regenval is er ook donderdag kans op intens onweer. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt daarom opnieuw voor een code oranje in de meeste regio’s van het land. “Er zal veel neerslag vallen op korte tijd, wat voor wateroverlast kan zorgen”, klinkt het.

Donderdag begint nog wel mooi, met op de meeste plaatsen droog weer met zonnige periodes. In de loop van de dag zien we de stapelwolken dreigender worden en uiteindelijk produceren ze opnieuw fikse buien met onweer en kans op hagel.

Op sommige plaatsen kan er weer veel neerslag vallen met gevaar voor wateroverlast. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt daarom opnieuw voor een code oranje, behalve aan de kust.

Foto: KMI

“Wees op uw hoede”

“Deze namiddag krijgen we opnieuw intense onweersbuien, die veel neerslag kunnen produceren en lokaal wateroverlast kunnen veroorzaken”, klinkt het. “Daarbij is er ook kans op hagel. Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer.”

In het zuiden van West-Vlaanderen kregen de inwoners omstreeks 16 uur de eerste onweders te verwerken. Even later trok het onweer ook al over Vlaams- en Waals-Brabant.

Speciaal noodnummer: 1722

Door de nieuwe waarschuwing voor code oranje blijft het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies nog zeker tot vrijdagmiddag actief. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Sinds de activering van het nummer dinsdagmiddag kwamen er al 862 oproepen binnen. De meeste kwamen uit de provincies Henegouwen, Luik, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De oproepen gingen vooral over wateroverlast, zoals wegen en kelders die onder water liepen. Maar er waren ook oproepen voor blikseminslagen en omgewaaide bomen.

Het nummer 1722 dient voor niet-dringende oproepen. Voor echte noodsituaties, met levensgevaar, is er het noodnummer 112.

Modderstroom

Door een plotse, stevige regenbui is het centrum van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Lievens-Houtem woensdagavond getroffen door een modderstroom. Het gemeentelijk noodplan moest daarom afgekondigd worden.

Donderdagochtend zijn de inwoners nog steeds in de weer met het vrijmaken van hun straten en woningen. “De schade is op klaarlichte dag nog duidelijk”, zegt burgemeester Lieven Latoir.

Tropisch warm weekend

In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de buienactiviteit af. Ze maakt plaats voor brede opklaringen, maar er kan wel mist ontstaan. De minima liggen tussen 9 en 13 graden.

Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we vrijdag een mooie dag met veel zonneschijn. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Die buien zullen minder actief en minder frequent zijn dan de voorgaande dagen. De kans op onweer is ook eerder klein. Aan zee en in de Hoge Venen blijft het kwik steken in de buurt van 22 graden. Elders stijgt het naar waarden tussen 24 en 27 graden.

Tijdens het weekend krijgen we mooi weer met veel zon en temperaturen die op veel plaatsen voorbij 25 graden gaan. ’s Avonds is een lokaal warmteonweer niet uitgesloten. Aan zee zorgt een zeebries voor wat verkoeling.

Tijdens de eerste helft van volgende week blijft het zomers warm met meer dan 25 graden in het centrum, maar we moeten opnieuw elke dag rekening houden met buien en onweders.