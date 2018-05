Vrouw belt buurt elke nacht wakker om allerlei vragen te stellen: “Ze komt op meest onmogelijke uren langs”

Genk - Verschillende buurten in Genk worden de laatste tijd wakker gehouden door een bizar probleem. Op de vreemdste uren van de dag belt een vrouw aan bij verschillende bewoners om hen allerlei vragen en verhalen voor te schotelen. De politie is op de hoogte van de incidenten, maar voorlopig is er geen sprake van een oplossing.

Buurtbewoner Nathalie deed haar verhaal voor de camera van TV Limburg . “Ofwel vraagt ze om geld en verzint ze daar een verhaaltje rond, ofwel wil ze water”, klonk het bij haar. “Zo vroeg ze of ik cash geld had liggen, die ze vervolgens aan haar dochter wilde geven voor school. Ik zei dat ik geen had liggen en heb dan de deur gesloten omdat ik me niet echt op mijn gemak voelde.”

Nathalie is niet de enige die ongewild in contact kwam met de dame. Ze belde nadien ook aan bij enkele andere mensen uit de buurt. “Om halftwaalf, halftwee en zelfs halfdrie ’s nachts is ze nog langsgeweest, op de meest onmogelijke uren dus.”

Na een telefoontje met de politie kwam ze te weten dat ook nog andere inwoners uit de stad al melding maakten van het probleem. De buurtbewoners hopen alvast dat er zo snel mogelijk een oplossing uit de bus valt. “Ik denk dat er eens moet gekeken worden met een sociale dienst om haar te ondersteunen”, stelde Nathalie nog voor.