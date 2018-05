Hoe snel weet jij welke Rode Duivel op deze tekening staat afgebeeld?

Over enkele weken gaat het wereldkampioenschap voetbal opnieuw van start. In de aanloop naar het toernooi maakt kunstenaar Sanil Chikratar elke dag een tekening van een Rode Duivel. Gisteren was een opwarmer, maar ook vandaag is de oplossing vinden geen al te moeilijke opdracht. Hoe snel kan jij achterhalen om welke speler het gaat?