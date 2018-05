“Kiev betaalde advocaat Trump voor ontmoeting met Porosjenko”

Michael Cohen, de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft volgens de Britse openbare omroep BBC minstens 400.000 dollar (341.628 euro) gekregen om een ontmoeting tussen Trump en de Oekraïense president Petro Porosjenko te organiseren. Dat geld zou uit de entourage van Porosjenko zijn gekomen.

De BBC beroept zich op anonieme bronnen in Kiev, onder wie een hooggeplaatste medewerker van de geheime diensten. Het bericht is woensdagavond gepubliceerd.

De betaling zou geregeld zijn door tussenpersonen die handelden voor Porosjenko. Cohen was echter niet geregistreerd als een vertegenwoordiger van Oekraïne, hoewel de Amerikaanse wetgeving dat voorschrijft. Zowel Michael Cohen als Kiev ontkent de beschuldigingen.

De Oekraïense president Petro Porosjenko. Foto: AP

De ontmoeting in het Witte Huis vond vorig jaar plaats in juni. Kort na de terugkeer van Porosjenko in Oekraïne, hebben de anticorruptieautoriteiten hun onderzoek naar de voormalige campagnedirecteur van Trump, Paul Manafort, stopgezet. Er zijn geen aanwijzingen dat Trump weet had van de betaling aan Cohen.

In Oekraïne was een onderzoek gestart naar Manafort wegens pro-Russische activiteiten in het land. Hij werkte onder andere als raadgever voor de in 2014 afgezette Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj en wordt genoemd in een lijst met “zwarte rekeningen” van een pro-Russische partij in Oekraïne. Manafort trad in augustus 2016 af als campagnedirecteur van Trump.