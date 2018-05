DéFi roept op om Grondwet te veranderen: “Zodat we partijen als Islam kunnen verbieden”

De Waalse partij DéFi heeft een voorstel ingediend om de Grondwet te herzien, zodat partijen als partij Islam verboden kunnen worden. “Zowel meerderheid als oppositie zijn tegen, maar er gebeurt niets”, zegt voorzitter Olivier Maingain.

De politieke wereld stond de voorbije week op haar achterste poten over de standpunten van Redouane Ahrouch, de voorman van de partij Islam. Die beschikt vandaag slechts over twee gemeenteraadsleden in het Brussels gewest: een in Anderlecht en een in Molenbeek - de twee gemeenten waar ze bij de verkiezingen van 2012 met een lijst was opgekomen. Dit najaar wil Islam in 28 gemeenten in Brussel en Wallonië opkomen.

De voorbije maanden riepen onder meer N-VA, Open VLD en MR op tot een wetgeving om extremistische partijen tot de orde te roepen. DéFi, de partij van voorzitter Olivier Maingain en volksvertengewoordiger Véronique Caprasse, gaat nu nog een stapje verder. Ze roepen op om de Grondwet te herzien en daar een verbod op extremistische partijen in op te nemen.

Islam

Ze verhullen in de tekst niet dat ze hun pijlen specifiek richten op de partij Islam. “Het project van de partij staat haaks op de democratische principes in onze Grondwet en ondermijnt de fundamenten van onze liberale democratie”, aldus Maingain in de kranten van Sudpresse. “Ik heb alle partijen van de meerderheid en de oppositie horen zeggen dat we de middelen zouden moeten hebben om partijen zoals Islam te kunnen verbieden, maar er is nog niets in die richting in gang gezet.”

DéFi neemt dan maar het voortouw. De partij stelt voor om artikel 7 van de Grondwet aan te passen en erin op te nemen dat ongrondwettelijke partijen verboden kunnen worden. “Ze worden als ongrondwettelijk beschouwd als ze, op basis van hun doel of de houding van hun leden, geweld gebruiken of er zich op voorbereiden, explicitiet of impliciet een beroep doen op de bevolking om geweld te gebruiken, of het onbetwistbare doel hebben om de openbare vrijheden te vernietigen die zijn vastgelegd in de grondwet, wetten en het internationaal recht”, staat er onder meer te lezen in het voorstel.

Het Grondwettelijk Hof zal zich moeten uitspreken over het voorstel van DéFi.