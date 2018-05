Pasgeboren brilbeer laat zich voor het eerst zien in de Zoo van Antwerpen

Antwerpen - In de Zoo van Antwerpen is midden februari een brilbeertje geboren. De afgelopen maanden bracht het kleintje door in een heerlijk nest van stro samen met mama Zamora. Nu haar kleintje al wat groter is, komt ze haar jong showen in het buitenperk. Sinds kort laat het zich daar ook bewonderen door bezoekers.

Tot op vandaag blijft het geslacht van het brilbeertje een mysterie. Nu het kleintje buitenkomt, hopen de verzorgers door observatie het geslacht te kunnen bepalen. Aan de manier waarop het dier plast, kunnen ze het geslacht onderscheiden. Rechtopstaand voor een mannetje, gehurkt voor een vrouwtje.

Tijdens de eerste verkenning in het buitenperk bleef het beertje dicht bij mama en ondernam samen met haar al een hele snuffeltocht over boomstammen en tussen de struiken. Net als in de natuur. Het beertje blijkt bijzonder ondernemend en een acrobaat in wording.

“We zullen kunnen genieten van veel levendigheid en zotte kuren van dit kleine deugnietje”, zegt verzorger Michael. De komende dagen staat een verdere verkenning van het buitenverblijf op de planning.

Vijf jaar geleden zag Oberon, de eerste brilbeerbaby van België, ook het levenslicht in de Zoo van Antwerpen.

Foto: © ZOO Antwerpen / Jonas Verhulst