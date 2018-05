Jan Palfijn ziekenhuis mikt op meer welzijn

'Was beweging een pil, dan zou elke dokter hem voorschrijven', kopte de Britse krant The Guardian begin deze maand. Hard nodig, nu de werkdruk in de zorgsector collectief de pan uitrijst. Het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn heeft alvast zijn locatie mee voor meer beweging: tussen de Watersportbaan en de sportcampus GUSB, met zicht op het hoofdkwartier van Sport Vlaanderen en recreatiedomein de Blaarmeersen. 'Fysiek welzijn vangt mee de stress op de werkvloer op.' Wat doet Jan Palfijn nog meer?

Jan Palfijn is met 546 erkende bedden, 1.100 personeelsleden en 145 artsen het kleinste van de vier Gentse ziekenhuizen. Sinds de modernisering springt het blitse gebouw aan de Gentse Watersportbaan in het oog.

'Toch is Jan Palfijn een openbaar ziekenhuis, gegroeid uit het OCMW-ziekenhuis op de Bijlokesite', zegt hr-medewerkster Lies De Clercq. 'De sfeer is mede daardoor laagdrempelig en familiaal gebleven. Voor veel mensen die hier werken, is dat een troef. Het zorgaanbod is ruim en wie zich daarin thuis voelt, vindt hier een fijne werkomgeving.'

Leiderschap

'Leiderschap is een talent dat we permanent proberen te spotten. Authentiek leiderschap heeft minstens evenveel impact op het welzijn van de medewerker als op de kwaliteit van de zorg. Jan Palfijn rekruteert eigenlijk voortdurend', zegt de hr-medewerkster. 'Word je aangeworven, dan krijg je een mentor. Onthaal, begeleiding en omkadering vinden we cruciaal.'

Jan Palfijn is een belangrijke regionale werkgever. 'Ook al zijn we de kleinste Gentse speler, we zijn wel goed voor minstens 75 nieuwe medewerkers per jaar. Vaak via mond-tot-mondreclame door familie, vrienden of ex-patiënten. Veel stagiairs blijven aan de slag. Vaak krijg je hier een bredere variëteit aan taken dan in een grotere zorginstelling.' Naast de nieuwe infrastructuur vallen ook de opleidingsmogelijkheden in de smaak. 'Artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel en schoonmakers krijgen via het skillslab individueel of in groep trainingen in realistische situaties. Het is een belangrijk onderdeel van een ruimer opleidingsproject, waarin ook de nieuwe e-learningtool een belangrijke plaats inneemt.'

Hup, bewegen

Authentiek leiderschap en bijscholing verminderen de werkdruk niet noodzakelijk. “Kies je voor zorg, dan kies je voor je patiënten”, zegt arbeidspsychologe en vertrouwenspersoon Kaat Ponsaerts. “Initiatieven rond welzijn en bewegen helpen om de job aantrekkelijker te houden. Sport en beweging betekenen meer welzijn en weerbaarheid. Levensloop – lopen in de strijd tegen kanker – is maar één voorbeeld van een teamactiviteit. Met andere Gentse organisaties gaan we aan de slag op de Blaarmeersen: lopen of stappen. Dit jaar organiseerden we ook een week rond kwaliteitsvol leven, met sessies yoga en mindfulness, om te focussen op mentaal en fysiek welzijn. Dit initiatief kwam er op voorstel van de medewerkers zelf, net als de loopteams. Er is een Start To Run-team dat traint rond de Watersportbaan. Ook aan de aflossingswedstrijd Ekiden Run deden we al mee, met zeven teams van zes deelnemers.”

>

>

>