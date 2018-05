Een dag na de modderstroom ging onze reporter de schade opmeten in Sint-Lievens-Houtem. En dat viel lelijk tegen

Sint-Lievens-Houtem - Net geen meter. Zo hoog was de modderstroom die woensdag lelijk huishield in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem. Onze reporter ging een dag later de schade opmeten.

“We wonen boven onze garage en zagen dus alles gebeuren”, zegt Niels Tiré van de zwaar getroffen Garage Tiré in de Polbroek in Sint-Lievens-Houtem. “We zijn al urenlang met de opkuis bezig. De modderstroom was net geen meter hoog en stroomde via de akkerlanden aan de achterkant onze garage binnen. Enkele wagens liepen waterschade op en ik vrees voor onze weegbrug. We hebben ze nog niet getest, maar de elektronica zal sowieso schade hebben geleden.”

Franky De Smaele, die wat verderop in de Polbroek en dichtbij de akkerlanden woont, vreest donderdagavond opnieuw noodweer en neemt extra maatregelen. Hij plaatst meerdere blokken om te voorkomen dat het water zoals woensdag zijn woning binnendringt. “Woensdagavond is het water via de riool mijn huis binnengestroomd”, zegt hij. “De rioolbuizen hier in de straat zouden breder moeten worden.”

Machines die tot 100.000 euro waard zijn

Schrijnwerkerij VC Atelier deelde misschien wel het zwaarst in de brokken. Ook zij stonden perplex toen ze de modderstroom van op een hoger gelegen veld binnen zagen stromen. “Eerst werd ons atelier overspoeld”, doet zaakvoerster Mireille het relaas. “De gevolgen waren desastreus, want we hebben machines staan die tot 100.000 euro waard zijn. Ook pas afgewerkte meubels die we hadden klaargezet voor levering bij de klanten zijn rijp voor de schroot. Vanuit ons atelier zocht de modderstroom zich in weg in huis. Eerst in de kelder en toen die helemaal gevuld was en overliep waren onze leefruimtes aan de beurt. Onze keuken was pas gerenoveerd.”

“Schade duidelijker op klaarlichte dag”

“Een tiental woningen is zwaar getroffen”, zegt burgemeester Lieven Latoir donderdagochtend. Inwoners zijn nog altijd in de weer met het vrijmaken van straten en woningen. “De schade is in klaarlichte dag nog wat duidelijker. We moeten een nieuwe studie maken hoe we dit kunnen voorkomen en gaan zeker de vraag stellen naar tussenkomst van het rampenfonds”, aldus Latoir.

Het gemeentelijk rampenplan werd rond 20.10 uur afgekondigd. Meerdere straten stonden blank en waren door modderstromen volledig afgesloten voor alle verkeer. De brandweer werkte tot in de nacht om de belangrijkste straten en kruispunten vrij te maken.

“Rond 2 uur waren de voornaamste werken beëindigd om de grotere wegen vrij te maken”, zegt burgemeester Latoir. “Vandaag moeten nog verschillende zijtakken aangepakt worden. Het rampenplan is niet langer van kracht maar veel mensen zijn nu nog bezig om hun eigen woning en opritten vrij te maken van modder. De schade is in klaarlichte dag nog wat duidelijker. Een tiental woningen is zwaar getroffen, waarbij water en modder de volledige benedenverdieping hebben bevuild.”

Donderdag staat de opkuis van onder meer het Marktplein, de Edgard Tinelstraat, Polbroek, Langeveld en Boxstaele gepland. De technische dienst van de gemeente zal samen met de brandweer alle noodpunten verder aanpakken, zegt het gemeentebestuur. “Ondertussen wordt ook aandacht besteed aan structurele infrastructuur: grachten, kolken worden vrijgemaakt, waterbekkens worden gecontroleerd zodat deze hun werk optimaal kunnen doen.”

Woningverzekering

Wie schade leed door de wateroverlast of modderstromen moet die in eerste instantie aangeven bij de woningverzekering. De inwoners worden echter verzocht hun schade te melden aan de gemeente. “We gaan zeker de vraag stellen naar tussenkomst van het rampenfonds”, zegt de burgemeester. “We moeten ook nog de gegevens van het KMI krijgen hoe zwaar de bui geweest is. Het was een zeer plaatselijke bui blijkbaar, met ongelofelijk grote hoeveelheden regen die in één keer naar beneden kwamen. In de gemeente zijn er normaal andere plaatsen die meer gevoelig zijn voor erosie en wateroverlast, waar er gisteren geen problemen waren.”