Fantastisch nieuws voor aan leukemie lijdende Fee (10): “Gedaan met de chemo, ik voel me supergoed”

Ardooie - Fee Vandenbunder (10) uit het West-Vlaamse Koolskamp heeft fantastisch nieuws gekregen. Na twee jaar gaat het veel beter met het meisje, dat aan leukemie lijdt, en de behandeling is stopgezet. “Geen chemo weer”, zei ze dolgelukkig bij Studio Brussel.

Het is een lijdensweg geweest voor Fee Vandenbunder. Het tienjarige meisje uit Koolskamp, een deelgemeente van het West-Vlaamse Ardooie, kreeg op 15 april 2016 te horen dat ze aan leukemie leed. Het begin van twee jaar vol behandelingen, waarin ze niet naar school kon en de lessen van thuis volgde. Tijdens de speeltijd kon ze via een scherm zelfs meespelen en babbelen met haar klasgenootjes, wat ze “heel plezant” vond, maar het was toch niet hetzelfde, zei ze in interviews. “Ik miste mijn vriendjes allemaal zo erg”, zei Fee erover.

Door haar nooit aflatende enthousiasme groeide Fee de voorbije twee jaar uit tot een van de gezichten van Music For Life, de actie voor het goede doel van radiozender Studio Brussel. Ze dook op in promospotjes, kwam elk jaar iedereen vertederen met haar lieve woordjes en werd ook opgezocht door de medewerkers om haar te verrassen.

Studio Brussel steunde haar, maar haar school deed dat ook. Door allerlei acties voor haar te organiseren werd een mooie som van 1.530 euro ingezameld om te overhandigen aan het meisje.

Beterschap

Na anderhalf jaar thuis gaat het de jongste tijd veel beter met Fee. Het meisje heeft weer heel wat haartjes op haar hoofd - “Ik kan al bijna vlechtjes maken” - en ze mag opnieuw naar school. Het allerbeste nieuws is dat de behandeling van het meisje voorbij is. “Geen chemo weer”, zei ze woensdag enthousiast op Studio Brussel. “Ik voel me supergoed. Ik kan weer sporten, eten en naar school.”

Om dat te vieren en om iedereen te bedanken voor de steun, gaf ze zondag een feestje. “Voor iedereen die mij de voorbije twee jaar heeft gesteund”, zei ze woensdag enthousiast op Studio Brussel. “Er waren 200 mensen. Er was een springkasteel, frietjes en heel wat te doen.”

Om de twee weken moet ze nog naar het ziekenhuis om de ziekte op te volgen.