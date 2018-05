Belgen in elke pot voor Champions League, Club Brugge in pot 4

In aanloop naar de Champions League-finale van zaterdagavond nemen we al een kijkje naar de potten voor de loting van de Champions League volgend jaar. Met Belgen in elke pot zit een Belgisch getinte poule er dus in. Zo kunnen De Bruyne en Kompany het opnemen tegen Dries Mertens, Youri Thielemans, en landskampioen Club Brugge die we in pot 4 terugvinden.

Pot 1

Pot 1 is bijna compleet. Er blijft enkel nog een plaatsje over voor wie zaterdag de Champions League wint, maar de andere teams liggen nu al vast. Deze ploegen zijn al zeker van een plaats in deze pot:

Atlético Madrid (Spanje)

Bayern München (Duitsland)

Barcelona (Spanje, met Thomas Vermaelen)

Juventus (Italië)

Paris Saint-Germain (Frankrijk, met Thomas Meunier)

Manchester City (Engeland, met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany)

Lokomotiv Moskou (Rusland)

Real Madrid (Spanje) of Liverpool (Engeland, met Simon Mignolet)

Pot 2

Ook in pot 2 zitten sterrenteams. Deze teams zijn alvast gekwalificeerd:

Borussia Dortmund (Duitsland)

Porto (Portugal)

Manchester United (Engeland, met Romelu Lukaku)

Shakhtar Donetsk (Oekraïne)

Napoli (Italië, met Dries Mertens)



De laatste plaats in de pot zal worden opgevuld met Real Madrid als Liverpool de Champions League wint, of Tottenham (Engeland, met Jan Vertonghen, Moussa Dembele en Toby Alderweireld) als de Madrilenen het halen.

Pot 3

In pot 3 zijn onze buurlanden sterk aanwezig, met een Duits team en twee Franse teams die al gekwalificeerd zijn. De ploegen in deze pot:



Schalke 04 (Duitsland)

Olympique Lyon (Frankrijk)

AS Monaco (Frankrijk, met Youri Tielemans)

AS Roma (Italië, met Radja Nainggolan)

CSKA Moskou (Rusland)

De achtste plaats in de pot zal worden opgevuld door Liverpool als ze zaterdag verliezen, of Tottenham als Liverpool zaterdag wint.

Pot 4

In pot 4 zit de Belgische landskampioen. Club kan zo enkele grote namen uit dezelfde pot ontwijken, zoals Valencia en Inter Milaan. De teams in deze pot zijn:



Club Brugge (België)

Valencia (Spanje)

Viktoria Pilsen (Tsjechië)

Galatasaray (Turkije, met Jason Denayer)

Inter Milaan (Italië)

1899 Hoffenheim (Duitsland)



De Nederlandse kampioen PSV Eindhoven en de Schotse kampioen Celtic FC hebben de beste kaarten in handen om zich te kwalificeren voor de laatste twee plaatsen in deze pot.