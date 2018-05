John Terry wil gerust nieuw contract tekenen bij Aston Villa, maar hij heeft één bijzondere voorwaarde

Na jaren het boegbeeld van Chelsea te zijn geweest voetbalde John Terry afgelopen seizoen in de Engelse tweede klasse, bij Aston Villa. Hij staat met de club op de rand van promotie naar de Premier League en mag er een nieuw contract teken. Dat wil hij wel, op één voorwaarde: hij wil niet tegen Chelsea spelen.

Tussen 1994 en 2017 was John Terry de rots in de branding bij Chelsea. Vorige zomer verhuisde hij naar Birmingham om er bij Aston Villa uit te bollen in de Championship, de Engelse tweede klasse. Maar van uitbollen was weinig sprake: Villa staat op één match van promotie naar de Premier League en Terry maakte zoveel indruk dat hij een nieuw contract kan tekenen.

Volgens The Daily Telegraph wil Terry zijn krabbel gerust zetten, maar...dan moet er wel een clausule in zijn contract die hem toelaat de wedstrijden tegen grote liefde Chelsea niet te spelen.

Geen probleem, vinden ze bij Villa. “Als hij niet tegen Chelsea wil spelen, zullen we hem niet opstellen.”

Zaterdag weten we of Villa promoveert: om 18u speelt het tegen het Fulham van onze landgenoot Denis Odoi. De winnaar mag het volgend seizoen bij de grote jongens proberen.