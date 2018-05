“Raketinstallatie die vlucht MH17 uit de lucht schoot was van Russische leger”

Brussel - De installatie waarmee de Buk-raket werd gelanceerd die vlucht MH17 fataal werd, is afkomstig van het Russische leger. De installatie was onderdeel van de 53e ‘anti aircraft missile brigade’ van de Russische federatie in Koersk. Dat heeft onderzoeker Wilbert Paulissen van het Joint Investigation Team (JIT) gezegd op een persconferentie in het Nederlandse Bunnik.

Hij zei erbij dat het onderzoekscollectief Bellingcat al eerder tot dezelfde conclusie was gekomen. In het team werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne nauw samen. Het doel van het onderzoeksteam is te achterhalen hoe de ramp kon gebeuren en de verdachten voor de rechter te brengen.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders en 6 Belgen. De fatale vlucht was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië.