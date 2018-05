Marc Dutroux schrijft berouwvolle brief met excuses aan slachtoffers: “Geen absoluut monster”

Brussel - Een brief waarin Marc Dutroux berouw toont, wordt binnenkort - wellicht nog voor de zomervakantie - naar de slachtoffers en de ouders van de slachtoffers gestuurd. Dat zegt zijn advocaat Bruno Dayez donderdag in een interview met Le Vif/L’Express. Dayez verzekert dat het berouw geen uiterlijke schijn is.

Met het akkoord van zijn cliënt is Dayez de brief aan het schrijven. De advocaat schrijft die als ‘woordvoerder’ van Marc Dutroux, luidt het. De misdadiger zal zijn spijt uitdrukken over wat er is gebeurd. “Er zullen antwoorden instaan op bepaalde vragen die de families van de slachtoffers zich nog stellen”, aldus Dayez, die vorig jaar akkoord ging om Dutroux te vertegenwoordigen bij zijn vraag om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld.

“Ook al betwist hij bepaalde zaken en ook al beschouwt hij zichzelf niet als een absoluut monster, hij is zich wel degelijk bewust dat hij niet per ongeluk in de gevangenis zit. (...) Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op.” De advocaat hekelt in het interview nog eens de “betreurenswaardige” detentie-omstandigheden van zijn cliënt. “Een cel van 9 vierkante meter waar hij maar zelden uitkomt en een zo goed als volledig isolement.