Zo was het seizoen 2017-2018 voor Club Brugge, en dit moet het doen om zo dominant te blijven

Het gevoel dat Club Brugge een boerenjaar achter de rug heeft, is niet onterecht. Er was de dominantie in de Belgische competitie, er waren de indivi­duele prijzen en er was het bij momenten oogstrelende voetbal. Het seizoen is meer dan geslaagd, maar volgend jaar mag de lat – vooral buiten België – nog wat hoger. De oververdiende titel was uiteindelijk ook een gom voor het Europese trauma in augustus en de uitschakeling in de beker.