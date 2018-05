14 kinderen met salmonellavergiftiging opgenomen in ziekenhuis Tielt

Tielt / Meulebeke / Pittem - In Tielt zijn de voorbije dagen veertien kinderen met een salmonellavergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om leerlingen van scholen in Pittem en Meulebeke. Dat wordt bevestigd door het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Dinsdag waren er liefst 30 leerlingen afwezig in de Vrije Basisschool in Pittem en 14 in de Sint-Amandusschool in Meulebeke. Omdat dat veel meer was dan normaal, startten de beide scholen in samenwerking met de CLB een onderzoek op. Toen kwam de salmonellavergiftiging aan het licht.

“Het eerste slachtoffer werd in de nacht van zondag op maandag binnengebracht met symptomen van salmonellavergiftiging”, zegt dokter Antonio Gazziano. Nadien volgden nog dertien kinderen. Hun leeftijd varieert van vier tot elf jaar.

De kinderen vertonen allemaal de gebruikelijke symptomen van salmonellavergiftiging: hoofdpijn, braken, dehydratatie. “We vermoeden dat de kinderen ziek werden na het eten van besmet voedsel”, aldus nog Gazziano. Er gaan geruchten rond dat het aan de middagmaaltijd (lasagne) van vorige vrijdag zou hebben gelegen, maar dat kan nog niet worden bevestigd. “Momenteel wordt de oorzaak nog onderzocht”, aldus Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst. “Maar ongeveer 500 kinderen hebben die maaltijd voorgeschoteld gekregen. En maar veertien vertonen ziektesymptomen.”

De veertien kinderen herstellen goed, drie van hen mochten ondertussen het ziekenhuis verlaten.

De directie van de scholen in Meulebeke en Pittem hebben samen met het CLB al een brief verspreid aan de ouders van de kinderen. Vermoedelijk liepen ze de vergiftiging op door iets verkeerd te eten.

De brief:

Beste ouders,

Op de school van uw dochter/zoon werden de laatste dagen opvallend veel leerlingen gemeld met gastro-enteritis (zogenoemde ‘buikgriep’). Veel voorkomende klachten zijn misselijkheid, braken en diarree. Koorts kan soms aanwezig zijn. In bepaalde gevallen kan buikgriep ernstige gevolgen hebben (bv. uitdrogingsverschijnselen). We kregen vanavond de melding dat een aantal kinderen besmet zijn met salmonella.

Indien uw kind ernstige of aanhoudende klachten van buikgriep vertoont, raden we aan uw huisarts of kinderarts te raadplegen. Bij kinderen wordt afgeraden om, zonder advies van een arts, diarree te behandelen met medicatie die de darmbewegingen stillegt (loperamide bv. Imodium®).

Bij gezonde kinderen wordt bij een salmonella infectie geen antibioticum opgestart. Bij kinderen met een medische voorgeschiedenis is dit soms wel noodzakelijk. Raadpleeg in dit geval zeker uw arts.

Een kind met buikgriep mag pas naar school komen zodra hij of zij voldoende hersteld is.

Om de overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen is het altijd belangrijk om vaak de handen te wassen, zeker na toiletbezoek, na het verversen van luiers en vóór elke maaltijd. Bij het bereiden van een maaltijd is het heel belangrijk om etenswaren voldoende te verhitten, rauwe en verhitte producten gescheiden te houden en proper te werken. Voedsel moet ook steeds op een veilige temperatuur bewaard worden:

- Laat bereide gerechten niet langer dan 2 uur op kamertemperatuur

- Plaats bereide en bederfbare etenswaren snel in de koelkast

- Warme gerechten moeten op een temperatuur boven 65°C gehouden worden

- Bewaar bereide gerechten niet langer dan 2 dagen in de koelkast of 3 maanden in de diepvries.

- Ontdooi etenswaren in de koelkast, niet op kamertemperatuur.

Het CLB houdt geregeld overleg met de dienst Infectieziektebestrijding van de Vlaamse overheid. Wij houden u zeker op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen of maatregelen.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het CLB op het nummer 051/426642 van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.