Alleen maar uitblinkers bij Antwerp dit seizoen (maar toch weer te veel transfers)

Dertien seizoenen in tweede klasse en er toch meteen staan in de Jupiler Pro League: Antwerp had dit seizoen snel zijn schaapjes op het droge. Meer zelfs: ‘The Great Old’ kampeerde lange tijd in de top zes. Play-off 1 werd uiteindelijk niet gehaald, het initiële doel wel: een zorgeloos seizoen beleven en fundamenten leggen om op verder te bouwen. Een overzicht.