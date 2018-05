Deze jobs zijn zware beroepen volgens de vakbonden: kleuterjuf, leerkracht, postbode, treinpersoneel...

Brussel - De vakbonden willen treinpersoneel, postbodes en leerkrachten laten erkennen als zware beroepen, dat meldt vakbond VSOA. De lijst kwam tot stand op basis van vier criteria: zwaar werk, stress, veiligheidsrisico’s en onregelmatige uren.

De bonden hebben een lijst verspreid met jobs waarvan zijn willen dat die erkend worden als zwaar beroep. Leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs staan allemaal op de lijst met zware beroepen. Ook ondersteunende functies in het onderwijs gelden als zwaar beroep, met uitzondering van administratief personeel.

Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR). Foto: ISOPIX

Kleuterjuffen en leerkrachten uit het kleuter-, beroeps- en buitengewoon onderwijs hebben het volgens de bonden zwaarder dan andere leerkrachten. De gepresteerde jaren in het lager en middelbaar onderwijs wegend daarom minder door.

Voor de rest op de lijst: onder meer postbodes, vuilophalers, treinbestuurders, verplegers en verzorgers, maar ook cipiers of bus- en tramchauffeurs. Ook luchtverkeersleiders of spoorpersoneel dat de locomotieven onderhoudt of de reizigers wegwijs maakt in de stations hebben een zwaar beroep, aldus de lijst.

Militairen, politie, hulpagenten en brandweer staan eveneens op de lijst. Voor de noodcentrale 112 werken is eveneens een zwaar beroep, net als douanepersoneel in de havens en luchthavens, bosarbeiders, loodsen of ambulanciers.

Vanaf 2020

De lijst kwam tot stand op basis van vier criteria: zwaar werk, onregelmatige uren, veiligheidsrisico’s en stress. De regeling voor de zware beroepen zou in 2020 in werking moeten treden. Met de nieuwe regeling kunnen ambtenaren die een zwaar beroep uitoefenen sneller met pensioen. Hoe meer een job voldoet aan de criteria, hoe ‘zwaarder’ het beroep en hoe sneller een ambtenaar met pensioen mag.

De zwaarste beroepen zijn luchtverkeersleiders, militairen, politieagenten, brandweermannen en loodsen. Zij kunnen, afhankelijk van de lengte van hun loopbaan, tot zes jaar vroeger stoppen met werken. De absolute minimumleeftijd is op 60 jaar vastgelegd.

De regeling houdt ook in dat enkel loopbaanjaren die vanaf 2020 gepresteerd worden, meetellen als gewerkte jaren in een zwaar beroep. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ambtenaren die op de lijst en nu géén gunstregime genieten. Voor hen tellen loopbaanjaren van 2010.

N-VA en Open VLD op de rem

Eerder raakte al bekend dat ACV Openbare Diensten en VSOA met de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) een akkoord sloten over de lijst. De minister zal de lijst vrijdag voorleggen aan zijn coalitiepartners. N-VA en Open VLD gaven al aan de lijst niet zomaar goed te keuren.

“Het is het volste recht van minister Daniel Bacquelaine (MR) om met twee bonden een afspraak te proberen maken, dat is zelfs zijn opdracht, maar dit voorstellen als een akkoord, dat gaat te ver”, klonk het eerder al bij N-VA.

“Enkel kleuteronderwijs erkennen”

Dat vrijwel alle leerkrachten de erkenning van zwaar beroep krijgen is voor Open VLD een stap te ver. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in reactie. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig. Een oplossing zou kunnen zijn om enkel leerkrachten in het kleuteronderwijs te erkennen.

Archiefbeeld. Ann Brusseel (Open VLD). Foto: BELGA

“Ik ben boos dat elke lerarenjob wordt weggezet als zwaar beroep”, zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. “Het wordt nu nog moeilijker om jongeren warm te maken voor het beroep. De uitstroom van oudere leerkrachten is nu al problematisch, omdat er een tekort is aan bepaalde profielen.”

Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel. “Een goede directeur bekijkt hoe hij de lessen goed kan verdelen”, zegt ze. “De loopbaan moet diverser worden om het beroep draaglijk te houden. Een leraar die niet meer fulltime kan lesgeven, kan bijvoorbeeld mentor worden van jonge collega’s, zich bezighouden met leerlingenbegeleiding of deeltijds docent worden in de lerarenopleiding. De vlakke loopbaan moet worden doorbroken.”

En wat met de private sector?

Voor werknemers aan de slag in de privé zijn de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties nog aan gang. De gesprekken lopen niet bepaald vlot. Het ziet er niet naar uit dat er voor de zomer een oplossing uit de bus gaat komen.